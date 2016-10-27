Лучшие ставропольские «УМНИКи» получат по 500 тысяч рублей на свои проекты

На базе Ставропольского государственного аграрного университета состоялась региональная научно-практическая конференция «Инновационные идеи молодежи Ставропольского края – развитию экономики России», аккредитованная в рамках программы Федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» ( «УМНИК»). Организаторами конференции выступила Дума СК, министерство образования и молодежной политики края, СтГАУ, Совет молодых ученых и специалистов СК, Краевой центр молодежных проектов.

В мероприятии приняли участие почетные гости, в числе которых был председатель Думы СК Геннадий Ягубов, первый заместитель председателя правительства СК Иван Ковалев, представитель федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Максим Курапов, руководитель представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Ставропольском крае доктор фармацевтических наук, профессор Людмила Кузякова и другие.

– Мы живем в удивительную эпоху. Сегодня технологии и инновации со стремительной скоростью меняют современный мир. Смелые научные идеи перерастают в передовые технологии, а они, в свою очередь, генерируют новые открытия. Это вечный двигатель научно-технического прогресса, стимулирующий креативные умы. Бесценную помощь в формировании таких уникальных личностей оказывает проведение конкурса «УМНИК». Он дает прекрасный шанс молодым исследователям воплотить свои идеи получив от государства необходимую финансовую поддержку. В конкурсе успешно участвует цвет научной молодежи Ставрополья. Сегодня в социальной и экономической сферах очень востребованы высокообразованные, компетентные, ответственные и, главное, неравнодушные люди. Ваши научные работы и перспективные проекты находят отклик и поддержку на самых разных уровнях. Это лучше всего доказывает, что вы и ваш научный поиск нужны и обществу, и власти, – сказал Геннадий Ягубов. Он также подчеркнул, что депутаты краевой Думы уделяют большое внимания созданию благоприятных условий для поддержки творческих инициатив и профессиональной реализации талантливой молодежи края, а также развитию наукоемких производств в регионе.

В этом году участниками заочного этапа конкурса стали около 450 студентов, аспирантов, молодых исследователей из образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования со всего Ставрополья, ставших победителями научно-практических конференций в своих образовательных организациях. В итоге в финал конкурса отобрали 150 лучших из них. Кстати, в этом году попробовать свои силы в «умном» состязании пожелали также ребята из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Победителей определяют в нескольких направлениях: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии».

Цель программы – выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.

В этом году программа будет построена по-новому принципу: главным итогом реализации проектов победителей конкурса станет их коммерциализация. Ребятам важно доказать не научную новизну (предполагается, что у всех, кто достиг финального этапа она и так присутствует), а востребованность проектов на рынке и увлеченность автора идеей, а также подробно разъяснить, чем предлагаемое лучше аналогов. Увеличен и размер гранта победителям конкурса: они получат финансирование на реализацию своего проекта в размере 500 тысяч рублей на два года.

Напомним, что программа «УМНИК» реализуется на Ставрополье с 2007 года. За это время ее победителями смогли стать 374 студента и аспиранта организаций высшего и среднего профессионального образования края.

– Мне бы хотелось пожелать вам, чтобы ваши разработки были отличными от всех установившихся схем. Опираясь на ваши достижения можно решать многие вопросы. Ваши разработки очень нужны. А мы, в свою очередь, готовы смотреть на результаты вашей работы с точки зрения ее внедрения, – отметил И. Ковалев.

Победители конкурса будут объявлены дирекцией федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в уже ноябре-декабре.

http://www.stapravda.ru/20161027/luchshie_stavropolskie_umniki_poluchat_po_500_tysyach_rubley_na__97541.html