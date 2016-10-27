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27 октября 2016 г.

Коллекцию старинных книг семьи Бережных получила в дар Лермонтовская библиотека Ставрополя

Ставропольская краевая библиотека им М.Ю. Лермонтова получила в дар коллекцию старинных книг из семейной библиотеки Михаила Алексеевича Бережного

Ставропольская краевая библиотека им М.Ю. Лермонтова получила в дар коллекцию старинных книг из семейной библиотеки Михаила Алексеевича Бережного, участника Великой Отечественной войны, врача-невропатолога, с 1952 по 1962 год занимавшего должность заведующего кафедрой неврологии Ставропольского государственного медицинского института.

Редкие издания, собранные при жизни отцом, передал его сын Юрий Бережной. Фонд библиотеки пополнился 45 изданиями, вышедшими в конце XIX и начале XX века. В их числе, например, «Гигиена умственного труда» О. Дорнблита (1898 г.), «О врачах» Д.Н. Жбанкова (1903 г.), «К патологии религиозного фанатизма» И.М. Райхера (1904 г.), полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского в 14 томах (1904 – 1906 гг.), «Политическая преступность и революция» Ч. Ломброзо и Р. Ляски (1906 г.), «Библиотека великих писателей» в шести томах (1907 – 1915 гг.), «Атлас по анатомии человека» (1910 г.).

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161027/kollektsiyu_starinnykh_knig_semi_berezhnykh_poluchila_v_dar_lerm_97550.html
Фотография к статье Коллекцию старинных книг семьи Бережных получила в дар Лермонтовская библиотека Ставрополя
Ставропольская краевая библиотека им М.Ю. Лермонтова получила в дар коллекцию старинных книг из семейной библиотеки Михаила Алексеевича Бережного
Ставропольская краевая библиотека им М.Ю. Лермонтова получила в дар коллекцию старинных книг из семейной библиотеки Михаила Алексеевича Бережного
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