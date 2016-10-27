Бывший мэр Михайловска Михаил Миненков будет работать в Невинномысске

Дума Невинномысска на очередном заседании согласовала кандидатуру Михаила Миненкова на замещение должности первого заместителя главы администрации города. Напомним, до последнего времени Михаил Миненков занимал должность главы администрации Михайловска, а на днях досрочно сложил свои полномочия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Невинномысска, на общественном совете руководителей Невинномысска кандидатуру Михаила Миненкова представляли Наталья Образцова, полпред губернатора в муниципальном образовании, и министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко.

Они особо отметили заслуги Михаила Миненкова как эффективного управленца, грамотного хозяйственника, сумевшего нарастить доходную часть бюджета Михайловска, внедрить социально значимые новации. Глава администрации Невинномысска Василий Шестак, в свою очередь, подчеркнул, что Герой России Михаил Миненков – истинный патриот Отечества. По мнению невинномысского градоначальника, такой человек усилит позиции города в плане экономического и социального развития.

Члены совета руководителей Невинномысска поддержали кандидатуру Михаила Миненкова, подготовив ему ряд наказов и пожеланий.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161027/byvshiy_mer_mikhaylovska_mikhail_minenkov_budet_rabotat_v_nevinn_97565.html