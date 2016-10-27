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27 октября 2016 г.

Агроминистр Ставрополья провел прием в Курском районе

Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников провел выездной прием в Курском районе. В ходе встречи с местными жителями поднят ряд актуальных тем. В их числе – содействие в газификации домовладений, возможность изменения условий выплаты несвязанной господдержки при наступлении форс-мажорных обстоятельств, страхование сельхозтехники. Одним из важных вопросов, поднятых в ходе общения, стало строительство спортивной площадки в центре станицы Стодеревской. Как прозвучало на приеме, руководство ООО СХ «Стодеревское» сегодня готово выступить партнером муниципалитета в возведении этого социально значимого объекта и поучаствовать в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Хозяйство участвует в строительстве здешнего храма, оказывает помощь школе и детскому саду – от ремонта до покупки футбольных мячей. Приведен в порядок местный дневной стационар, в Доме культуры оборудован зал для молодежного казачьего клуба.

– Это реальный пример идеально выстроенных отношений между властью и бизнесом, отметил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. – Конечно, будем смотреть и думать, в какие госпрограммы можно войти для того, чтобы спортплощадка уже в ближайшем времени появилась в станице. Пока есть такие предприниматели, село будет цвести и развиваться.

В ходе визита Владимир Ситников побывал в ООО «Арагви», мощная пекарня обеспечивает хлебом все бюджетные учреждения района и отправляет его в соседние регионы – Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ингушетию. Средства, полученные в рамках оказания минсельхозом края несвязанной поддержки в растениеводстве, в прошлом году составили около 2 млн рублей, в этом – свыше 1,7 млн рублей. Министр посетил и плодохранилище ООО «Ставагроком». Раньше фрукты приходилось отправлять на хранение в Северную Осетию. Сейчас в новом плодохранилище разместили четыре тысячи тонн яблок. Строительство продолжается, и по его завершении будет запущен целый комплекс мощностью 16 тыс. тонн, предусматривающий не только хранение, но и производство тары, сортировку, фасовку и упаковку продукции.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161027/agroministr_stavropolya_provel_priem_v_kurskom_rayone_97552.html
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