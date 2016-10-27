3,5 млн тонн зерна уже реализовали в Ставропольском крае

На Ставрополье уже реализовано около 3,5 миллионов тонн зерна.

Ценообразование на сельхозпродукты питания и обеспеченности сбалансированности рынков стали лейт-мотивом регионального совещания в краевом агроведомстве. Как прозвучало на встрече, ситуация в крае с ценообразованием на продовольственном рынке оценивается как стабильная и находится под контролем министерства сельского хозяйства. По оперативным данным агроведомства, оптово-отпускные цены на говядину, свинину, мясо кур в убойном весе, сырое молоко, живую рыбу остаются стабильными.

На зерновом рынке цены зафиксировались на отметке 10 тысяч рублей за тонну пшеницы третьего класса и 8,3 тыс. рублей – четвертого. 7 тысяч рублей стоит тонна фуражной пшеницы, 6,7 тыс. рублей – ячменя. На сегодняшний день аграрии региона реализовали около 3,5 млн тонн зерна. Отмечен некоторый рост цен на овощную продукцию. К примеру, картофель подорожал на 0,9 процента, морковь и капуста белокочанная – на 25 и 29 процентов соответственно. Это обусловлено в основном с их сезонной закладкой на хранение.

В целях обеспечения ставропольцев здоровой и качественной продовольственной продукцией по доступным ценам в регионе регулярно проходят ярмарки выходного дня. В крае действует более 220 таких площадок. За девять месяцев проведена 431 ярмарка с участием крупных сельхозпроизводителей, фермеров и личных подсобных хозяйств, реализовано свыше восьми тысяч тонн продукции на 700 млн рублей.

http://www.stapravda.ru/20161027/35_mln_tonn_zerna_uzhe_realizovali_v_stavropolskom_krae_97539.html