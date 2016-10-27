25-летие таможенной службы отметили в Минеральных Водах

В Минеральных Водах сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления, Минераловодской таможни и представители союза ветеранов ведомства торжественно отметили 25-летний юбилей Федеральной таможенной службы.

По традиции перед началом торжеств сотрудники службы возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». Затем на собрании в актовом зале административного здания Минераловодской таможни было вручены почетные грамоты ФТС России и ведомственные награды.

http://www.stapravda.ru/20161027/25letie_tamozhennoy_sluzhby_otmetili_v_mineralnykh_vodakh_97548.html