Фотография к статье 25-летие таможенной службы отметили в Минеральных Водах
По традиции перед началом торжеств сотрудники таможенной службы возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы».
В Минеральных Водах сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления, Минераловодской таможни и представители союза ветеранов ведомства торжественно отметили 25-летний юбилей Федеральной таможенной службы.
По традиции перед началом торжеств сотрудники службы возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». Затем на собрании в актовом зале административного здания Минераловодской таможни было вручены почетные грамоты ФТС России и ведомственные награды.