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27 октября 2016 г.

25-летие таможенной службы отметили в Минеральных Водах

По традиции перед началом торжеств сотрудники таможенной службы возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы».

В Минеральных Водах сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления, Минераловодской таможни и представители союза ветеранов ведомства торжественно отметили 25-летний юбилей Федеральной таможенной службы.

По традиции перед началом торжеств сотрудники службы возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». Затем на собрании в актовом зале административного здания Минераловодской таможни было вручены почетные грамоты ФТС России и ведомственные награды.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161027/25letie_tamozhennoy_sluzhby_otmetili_v_mineralnykh_vodakh_97548.html
Фотография к статье 25-летие таможенной службы отметили в Минеральных Водах
По традиции перед началом торжеств сотрудники таможенной службы возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы».
По традиции перед началом торжеств сотрудники таможенной службы возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы».
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