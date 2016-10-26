Житель Кировского района пытался дать взятку за непривлечение к уголовной ответственности
В Кировском районе мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции и в хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, в августе этого года обвиняемый попытался передать старшему оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кировскому району взятку в 40 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Сразу после передачи денег обвиняемого задержали. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.