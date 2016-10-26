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26 октября 2016 г.
Покушение на дачу взятки / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

Житель Кировского района пытался дать взятку за непривлечение к уголовной ответственности

В Кировском районе мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции и в хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, в августе этого года обвиняемый попытался передать старшему оперуполномоченному отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кировскому району взятку в 40 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Сразу после передачи денег обвиняемого задержали. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161026/zhitel_kirovskogo_rayona_pytalsya_dat_vzyatku_za_neprivlechenie__97491.html
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