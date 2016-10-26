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26 октября 2016 г.

В Ставрополе определили лучших юных дзюдоистов края

В Ставрополе определили лучших юных дзюдоистов края

В Ставрополе в спортзале завода автоприцепов состоялся открытый краевой турнир по дзюдо среди детей 2006-2009 годов рождения. Около сотни юных спортсменов боролись за награды соревнований. Ребята из клуба «Борец» поселка Солнечнодольска Изобильненского района показали достойные результаты. Первые места заняли Егор Цой, Максим Самаркин и Илья Кузменко, вторыми стали Лариса Атоян, Максим Трунов и Родион Сыромятников. Третьи места заняли Максим Трушилев и Дмитрий Утицких, Заидин Искендеров и Владислав Зубков, а также Александры Колесников и Никитин. Все ребята тренируются под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161026/v_stavropole_opredelili_luchshikh_yunykh_dzyudoistov_kraya_97534.html
Фотография к статье В Ставрополе определили лучших юных дзюдоистов края
В Ставрополе определили лучших юных дзюдоистов края
В Ставрополе определили лучших юных дзюдоистов края
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