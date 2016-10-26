В Нефтекумском районе 28-летний житель ограбил пенсионера-дачника

В Нефтекумске злоумышленник проник на территорию дачного участка, где, угрожая расправой с применением оружия, похитил у пенсионера личное имущество и деньги. Со слов потерпевшего составлен портрет нападавшего, который передали всем наружным и оперативным службам полиции. Вскоре была установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Злоумышленник задержан. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161026/v_neftekumskom_rayone_28letniy_zhitel_ograbil_pensioneradachnika_97521.html