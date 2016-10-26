Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
26 октября 2016 г.

В Нефтекумском районе 28-летний житель ограбил пенсионера-дачника

В Нефтекумске злоумышленник проник на территорию дачного участка, где, угрожая расправой с применением оружия, похитил у пенсионера личное имущество и деньги. Со слов потерпевшего составлен портрет нападавшего, который передали всем наружным и оперативным службам полиции. Вскоре была установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Злоумышленник задержан. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161026/v_neftekumskom_rayone_28letniy_zhitel_ograbil_pensioneradachnika_97521.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Нефтекумский район
В Нефтекумском районе 28-летний житель ограбил пенсионера-дачника
Подозреваемый в грабеже двухлетней давности задержан в Нефтекумском районе
Уникальный комплекс по уходу за лежачим больным «Самаритянка» появился в Ставрополе
Заместитель имама застрелен в Нефтекумском районе
Жительница Ставрополья воспользовалась купленной сим-картой для хищения чужих денег
Происшествия
Внутридомовое газовое оборудование требует повышенных мер безопасности
На трассе Ставрополь-Астрахань в ДТП погиб 26-летний водитель
Работница ювелирного магазина в Ипатово украла украшения на 150 тысяч рублей
Серийный вор задержан в Александровском районе
В Ставрополе мошенник обокрал квартиру уснувшего в кафе парня

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!