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26 октября 2016 г.
«Моногорода» / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

В Москве проходит конференция по развитию моногородов

25 октября в Москве открылась Всероссийская конференция по вопросам обеспечения реализации приоритетного направления «Моногорода», среди участников которой и заместитель председателя правительства СК – министр экономического развития Андрей Мурга. Встреча проходит при участии куратора программы «Комплексное развитие моногородов», первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, министра экономразвития Алексея Улюкаева, представителей других федеральных структур, сообщили в министерстве экономического развития СК.

На Ставрополье статус моногорода, где на одном предприятии работает четверть населения, присвоен Невинномысску, где активно развивается не только химическая, но и металлургическая промышленность. В планах правительства СК – в течение 5-7 лет вывести город из категории монопрофильных, отметил А. Мурга. В этом поможет развитие индустриального парка, где уже работают 10 резидентов, совокупные инвестиции в производство которых превысили 12 млрд рублей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161026/v_moskve_prokhodit_konferentsiya_po_razvitiyu_monogorodov_97498.html
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