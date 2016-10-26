Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
26 октября 2016 г.

В Кисловодске обсудили будущее кинотеатра «Россия»

В Кисловодске обсудили будущее кинотеатра «Россия»

Пять проектов реконструкции крупнейшего общественного здания Кисловодска, – кинотеатра «Россия», – представили руководству города – курорта представители московского проектного института ООО «АДМ Специальные Решения и Технологии»

Все проекты предполагают преобразование неработающего с 2008 года кинотеатра в современный Конгресс-холл с многофункциональным зрительным залом на 1100 мест, творческими лабораториями, хореографическими залами, конференц-холлами, выставочными площадями, местами для отдыха и питания. Также на прилегающей территории предусмотрена реконструкция фонтана, набережной, строительство парковки.

Технический директор компании-разработчика Андрей Абрамов детально рассказал главе Кисловодска Александру Курбатову и председателю городской Думы Любови Волошиной о технологических решениях, использованных в работе над проектом. Он отметил, что обновленное здание может стать еще одной визитной карточкой Кисловодска.

Руководители города-курорта одобрили два варианта проекта, однако высказали ряд замечаний. Проектировщики рассмотрят их, постараются учесть, а затем представят доработанный проект реконструкции на рассмотрение Градостроительного совета, который и примет окончательное решение.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы Кисловодска
http://www.stapravda.ru/20161026/v_kislovodske_obsudili_buduschee_kinoteatra_rossiya_97525.html
Фотография к статье В Кисловодске обсудили будущее кинотеатра «Россия»
В Кисловодске обсудили будущее кинотеатра «Россия»
В Кисловодске обсудили будущее кинотеатра «Россия»
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Общество
В Кисловодске обсудили будущее кинотеатра «Россия»
В администрации Ставрополя обеспокоены частыми отключения электроэнергии в городе
В Ставрополе выбирают «УМНИКОВ» края из 150 участников
Конкурс творческих работ «Мы против коррупции» стартует в Ставропольском крае
Жительница Степновского района Любовь Михеева отметила 80-летний юбилей
Кисловодск
Фотовыставка «Дикий подводный мир» представлена в кисловодском музее «Крепость»
На реконструкцию Кисловодского цирка затратят около 200 миллионов рублей
Хор Валаамского монастыря дал благотворительные концерты на Кавминводах
Праздник молодого вина – «измученному нарзаном» Кисловодску
Проект «Музыка – свобода от рака» стартовал в кисловодском курзале филармонии

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!