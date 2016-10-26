В Кисловодске обсудили будущее кинотеатра «Россия»

Пять проектов реконструкции крупнейшего общественного здания Кисловодска, – кинотеатра «Россия», – представили руководству города – курорта представители московского проектного института ООО «АДМ Специальные Решения и Технологии»

Все проекты предполагают преобразование неработающего с 2008 года кинотеатра в современный Конгресс-холл с многофункциональным зрительным залом на 1100 мест, творческими лабораториями, хореографическими залами, конференц-холлами, выставочными площадями, местами для отдыха и питания. Также на прилегающей территории предусмотрена реконструкция фонтана, набережной, строительство парковки.

Технический директор компании-разработчика Андрей Абрамов детально рассказал главе Кисловодска Александру Курбатову и председателю городской Думы Любови Волошиной о технологических решениях, использованных в работе над проектом. Он отметил, что обновленное здание может стать еще одной визитной карточкой Кисловодска.

Руководители города-курорта одобрили два варианта проекта, однако высказали ряд замечаний. Проектировщики рассмотрят их, постараются учесть, а затем представят доработанный проект реконструкции на рассмотрение Градостроительного совета, который и примет окончательное решение.

http://www.stapravda.ru/20161026/v_kislovodske_obsudili_buduschee_kinoteatra_rossiya_97525.html