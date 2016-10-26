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26 октября 2016 г.

В администрации Ставрополя обеспокоены частыми отключения электроэнергии в городе

В связи с постоянными отключениями электроэнергии глава администрации Ставрополя А. Джатдоев созвал экстренное рабочее совещание с руководством энергокомпаний, в котором приняли участие прокурор города С. Степанов, руководитель отдела краевой прокуратуры Ю. Глазков и заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края Е. Штепа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Только за последние дни в Ставрополе произошел ряд аварий, которые привели к остановке работы электротранспорта, светофоров и нарушению энергоснабжения потребителей. Ответственность за это лежит на Ставропольских электрических сетях, которые посетовали на неисправность 99 фидеров и пообещали треть из них восстановить в течение месяца. Такой подход к делу не устраивает ни городские власти, ни горожан. Фидеры должны быть восстановлены в полном объеме и в кратчайшие сроки обеспечить бесперебойную работу электросетей. А если собственник не в состоянии справиться с взятыми на себя обязательствами, то электрические сети необходимо вернуть в собственность муниципалитета.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161026/v_administratsii_stavropolya_obespokoeny_chastymi_otklyucheniya__97532.html
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