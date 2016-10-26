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26 октября 2016 г.
Новоселы Комсомольского озера / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

Толстолобики и мальки белого амура – новоселы Комсомольского озера Ставрополя

В связи с многочисленными просьбами местных рыбаков, а также для поддержания фитосанитарного состояния Комсомольского озера по поручению администрации Ставрополя в городской водоем выпустили толстолобиков и мальков белого амура.

Стоит отметить, что такой выбор фауны не случаен – эти породы способны эффективно улучшить акваторию водоема и помочь в борьбе с загрязняющими воду водорослями и тиной. К тому же в озере нет естественных хищников, способных помешать размножению поедающих водоросли «санитаров». Рыба чувствует себя вполне комфортно на новом месте, тем не менее рыболовам придется проявить терпение и отказаться от рыбалки хотя бы до весны. Следить за сохранностью рыб-новоселов будут сотрудники городского лесничества.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161026/tolstolobiki_i_malki_belogo_amura__novosely_komsomolskogo_ozera__97504.html
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