Ставропольское училище дизайна – в сотне лучших образовательных учреждений России
По итогам Национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2016» Ставропольское краевое училище дизайна (Пятигорск) за высокое качество образовательных услуг награждено дипломом лауреата Национального конкурса и сертификатом о включении училища в перечень «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2016».
Ежегодно из стен училища выпускается более 100 квалифицированных специалистов по дизайну среды, графики, костюма, ювелирных изделий. С 2016 года в училище готовят мастеров росписи по дереву и керамике. Студенты училища неоднократно становились победителями многих профессиональных международных, общероссийских, краевых конкурсов.