В сотне лучших / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

По итогам Национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2016» Ставропольское краевое училище дизайна (Пятигорск) за высокое качество образовательных услуг награждено дипломом лауреата Национального конкурса и сертификатом о включении училища в перечень «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2016».

Ежегодно из стен училища выпускается более 100 квалифицированных специалистов по дизайну среды, графики, костюма, ювелирных изделий. С 2016 года в училище готовят мастеров росписи по дереву и керамике. Студенты училища неоднократно становились победителями многих профессиональных международных, общероссийских, краевых конкурсов.

http://www.stapravda.ru/20161026/stavropolskoe_uchilische_dizayna__v_sotne_luchshikh_obrazovateln_97495.html