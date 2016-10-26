В городах России в рамках Недели сбережений прошли тестирования по финансовой грамотности. Ставропольский край тоже стал активным участником такого экзамена.

Свой уровень знаний проверили заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко, заместитель министра финансов Юрий Суслов, руководитель УФНС России по СК Елена Афонина, представители научного и медийного сообщества края.

Участники опроса ответили на вопросы по базовым аспектам финансовой грамотности: доходам и расходам, личным сбережениям, инвестированию, страхованию.

Тест прошли также более 200 студентов различных факультетов Ставропольского государственного аграрного университета. Экзаменуемые, набравшие более 90 процентов правильных ответов, были награждены памятными сувенирами.

Всероссийская неделя сбережений продлится до 30 октября. В ее рамках состоится более 600 образовательных мероприятий – они помогут освоить основы управления личными финансами.

Л. ОГАНЕСОВА , по сообщению пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161026/stavropolskiy_kray__uchastnik_vserossiyskoy_nedeli_sberezheniy_97501.html