Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев поздравил с победой коллектив вокального ансамбля VIVA концертно-творческого объединения «Аккорд», который стал обладателем Гран-при I степени суперфинала Международного фестиваля-конкурса «Салют талантов – 2016» в Санкт-Петербурге.

К этой победе ставропольский ансамбль, возглавляемый почетным деятелем искусств Ставропольского края Эсмирой Гончаровой, шел два года. За это время ребята стали победителями краевого творческого проекта «Талант-Экспресс! Удиви!», обладателями Гран-при фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2015», лауреатами первой премии фестиваля-конкурса «Радость планеты – 2016». А путевку в суперфинал обеспечила победа в Международном фестивале-конкурсе «Москва верит талантам», проходившем в рамках проекта «Салют талантов».

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161026/stavropolskiy_ansambl_viva_privez_granpri_salyuta_talantov__2016_97494.html