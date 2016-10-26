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26 октября 2016 г.

Ставропольские самбисты успешно выступили на открытом первенстве Адыгеи

В ауле Тахтамукай прошло открытое первенство Республики Адыгея по самбо среди юношей до 18 лет. В нем участвовали около 200 спортсменов. В весовой категории свыше 90 кг первое место занял Вардкез Акопян, а в весе до 60 кг третьим стал Станислав Червонный. Оба спортсмена представляют спортклуб «Борец» поселка Солнечнодольска и тренируются под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161026/stavropolskie_sambisty_uspeshno_vystupili_na_otkrytom_pervenstve_97533.html
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