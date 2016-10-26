Ставропольские депутаты предлагают ужесточить контроль за капремонтом многоквартирных домов

В комитете Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ, возглавляемом Игорем Андрющенко, прошло совещание о ходе выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В обсуждении приняли участие председатель Думы Геннадий Ягубов, первый заместитель спикера Дмитрий Судавцов, депутаты Александр Сысоев, Николай Новопашин, Артур Насонов, Валентина Муравьева, Юрий Белый, Игорь Лавров, Алексей Назаренко, Валерий Назаренко, Валерий Черницов, главы министерств и ведомств, курирующих данный вопрос, представители регионального оператора, органов местного самоуправления.

В ходе обсуждения были обозначены проблемы, среди которых ключевыми по-прежнему остаются низкие темпы реализации краткосрочного плана программы, завершающегося в 2016 году и собираемость взносов от на капремонт. На сегодняшний день из 705 запланированных многоквартирных домов, ремонт завершен в 151, продолжается в 524-х, а в остальных еще и не начат. Причиной такого положения дел региональный оператор называет срыв конкурса на отбор подрядных организаций, который произошел из-за отсутствия заявок участников. В настоящее время объявлен повторный тендер с измененными условиями.

Немало вопросов от депутатов прозвучало и по качеству ремонта. Одна из острых проблем – демонтаж кровли в период дождей. В ряде случаев, отметили парламентарии, подрядчики приступают к работе при отсутствии необходимых материалов, что потом приводит к возникновению конфликтных ситуаций с пострадавшими собственниками. Глава фонда капремонта Евгений Бражников прокомментировал, что региональному оператору зачастую приходится иметь дело с неопытными подрядчиками и в некоторых случаях даже «обучать их». На недоумение парламентариев прозвучало уже традиционное объяснение о незначительной сумме взноса, установленной в крае и низкой собираемости. Нарекания вызывает и работа проектировщиков, а также последующий контроль. Были названы примеры, когда фасады исторических зданий с лепниной «облагораживались» современными материалами либо окрашивались в несуразные цвета. Депутаты обратили внимание ответственных ведомств на необходимость ужесточения контроля на этапе проектирования, а в особых случаях – привлечения к этому процессу опытных архитекторов.

В ходе совещания Д. Судавцов, А. Назаренко, А. Сысоев, А. Насонов, Ю. Белый поднимали темы ценообразования и взаимодействия регионального оператора с хозяйствующими субъектами, а также проблемы, возникающие с ремонтом и реконструкцией в домах инженерных сетей. Обсудили парламентарии и целесообразность передачи отдельных функций регионального оператора муниципальным образованиям с учетом их желания и возможностей. Подобный опыт реализации программы капремонта успешно работает в ряде регионов.

Подводя итоги, депутаты сделали акцент на том, что региональный оператор является не только финансовым посредником, но и несет полную ответственность за каждый шаг на всех этапах реализации программы проведения капительного ремонта в крае. Все проблемы и предложения, обозначенные на совещании, как отметил И. Андрющенко, будут проанализированы и обобщены комитетом для дальнейшей работы и поиска решений.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161026/stavropolskie_deputaty_predlagayut_uzhestochit_kontrol_za_kaprem_97531.html