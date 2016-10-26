СКФУ будет сотрудничать с Ираном

Развивается сотрудничество вузов / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

В Тегеране завершился II форум ректоров вузов России и Ирана. В нем приняли участие руководители ведущих вузов страны, в том числе ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская. Она выступила с докладом об опыте СКФУ в подготовке кадров для инновационной экономики Северного Кавказа и взаимодействии с вузами Ирана. По инициативе Исфаханского технологического университета и Мешхедского университета им. Фирдоуси прошли переговоры ректора СКФУ с иранскими коллегами о налаживании взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития инженерно-технических направлений, совместных научно-исследовательских и образовательных программ. Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в нефтегазовой отрасли и в области популяризации русского языка среди молодежи Ирана. Подписан ряд перспективных соглашений о сотрудничестве, обмене студентами и преподавателями.

В СКФУ сейчас учатся юноши и девушки из 58 стран мира, широко представлен ближневосточный регион, много студентов из Сирии и Ирака. Теперь к ним добавятся и иранцы. Все это, уверена А. Левитская, способствует развитию экономик наших стран, укреплению взаимопонимания между народами.

http://www.stapravda.ru/20161026/skfu_budet_sotrudnichat_s_iranom_97503.html