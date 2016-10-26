Работница ювелирного магазина в Ипатово украла украшения на 150 тысяч рублей
Установлено, что продавец-консультант одного из ювелирных магазинов в Ипатово, воспользовавшись служебным положением, присвоила украшения. Сумма причиненного ущерба составила более 150 тысяч рублей. Подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161026/rabotnitsa_yuvelirnogo_magazina_v_ipatovo_ukrala_ukrasheniya_na__97488.html
06:36
Команда из Ипатово представит Ставропольский край на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2017»