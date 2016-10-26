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26 октября 2016 г.

Работница ювелирного магазина в Ипатово украла украшения на 150 тысяч рублей

Установлено, что продавец-консультант одного из ювелирных магазинов в Ипатово, воспользовавшись служебным положением, присвоила украшения. Сумма причиненного ущерба составила более 150 тысяч рублей. Подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161026/rabotnitsa_yuvelirnogo_magazina_v_ipatovo_ukrala_ukrasheniya_na__97488.html
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