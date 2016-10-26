Преподаватель колледжа в Георгиевске подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, в начале июня текущего года подозреваемая получила от студентки три тысячи рублей за содействие в сдаче экзаменов. Хотя в действительности преподаватель не имела возможности выполнить обещанное. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161026/prepodavatel_kolledzha_v_georgievske_podozrevaetsya_v_moshennich_97514.html