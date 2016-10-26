Перспективы развития тепличного выращивания овощей обсудили в Ессентуках

В Ессентуках при участии министерства сельского хозяйства СК прошла всероссийская конференция по выращиванию овощей закрытого грунта.

Традиционно ее организаторами выступают ассоциация «Теплицы России» и ООО «Весна» Предгорного района. Как прозвучало на встрече, для обеспечения продовольственной безопасности страны по обеспечению населения свежими овощами во всесезонный период перед аграриями поставлен ряд задач по увеличению площадей тепличных комплексов. В ходе конференции обсуждены перспективы развития производства зеленных культур в стране, новые направления отечественной селекции, внедрение инновационных программ в подотрасль. Как подчеркнули в краевом минсельхозе, Ставрополье не случайно выбрано местом проведения такой встречи: овощеводство защищенного грунта стало новым брендом региона, по вводимым тепличным площадям мы занимаем первое место в стране. В среднесрочной перспективе до 2020 года планируется увеличение производственных мощностей защищенного грунта до 300 га с получением более 120 тыс. тонн тепличных овощей, что более чем в три раза больше сегодняшних объемов. В рамках конференции управляющему ООО «Весна» Анатолию Пудло в честь 15-летия предприятия вручен приветственный адрес минсельхоза края и диплом за активное участие в выставочных экспозициях российского и международного масштаба.

http://www.stapravda.ru/20161026/perspektivy_razvitiya_teplichnogo_vyraschivaniya_ovoschey_obsudi_97522.html