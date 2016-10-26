Новые реабилитационные комплексы помогли 300 больным детям в Невинномысске
Аппаратно-компьютерный комплекс биоакустической коррекции, оборудование биологической обратной связи и тренажер «БОС-Пульс» стоят с недавнего времени на вооружении Невинномысского комплексного центра социального обслуживания населения. Современное оборудование было приобретено в рамках региональной программы «Право быть равным» за счет средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как сообщили в центре соцобслуживания, с начала года уже триста ребят с ограниченными возможностями здоровья прошли терапию с использованием реабилитационных комплексов.
Функциональные расстройства центральной нервной системы, последствия органического поражения головного мозга – при этих и другие недугах использование современного оборудования оказывает эффективное исцеляющее воздействие.
Фото Невинномысского центра соцобслуживания населения