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26 октября 2016 г.

Новые реабилитационные комплексы помогли 300 больным детям в Невинномысске

Новые реабилитационные комплексы помогли тремстам больным детям в Невинномысске

Аппаратно-компьютерный комплекс биоакустической коррекции, оборудование биологической обратной связи и тренажер «БОС-Пульс» стоят с недавнего времени на вооружении Невинномысского комплексного центра социального обслуживания населения. Современное оборудование было приобретено в рамках региональной программы «Право быть равным» за счет средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в центре соцобслуживания, с начала года уже триста ребят с ограниченными возможностями здоровья прошли терапию с использованием реабилитационных комплексов.

Функциональные расстройства центральной нервной системы, последствия органического поражения головного мозга – при этих и другие недугах использование современного оборудования оказывает эффективное исцеляющее воздействие.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161026/novye_reabilitatsionnye_kompleksy_pomogli_300_bolnym_detyam_v_ne_97520.html
Фотография к статье Новые реабилитационные комплексы помогли 300 больным детям в Невинномысске
Новые реабилитационные комплексы помогли тремстам больным детям в Невинномысске
Новые реабилитационные комплексы помогли тремстам больным детям в Невинномысске
Фото Невинномысского центра соцобслуживания населения
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Новые реабилитационные комплексы помогли 300 больным детям в Невинномысске
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