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26 октября 2016 г.

На выставке «Ван Гог. Симфония цвета» в Невинномысске пройдут мастер-классы

В Невинномысске на выставке картин Ван Гога можно будет нарисовать полотна великого художника

С 3 по 30 ноября 2016 года в Невинномысском историко-краеведческом музее будет проходить выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета». Горожане получат возможность детально и подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника, поучаствовать в творческих мастер-классах.

На волне незатихающего интереса к творчеству и личности художника, выставка, несомненно, привлечет немало посетителей, уверена директор музея Наталья Григоренко.

Винсент Ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист и, бесспорно, один из самых известных художников в мире. За свою недолгую и сложную творческую жизнь он создал более 2000 произведений искусства, включая 930 картин, 1100 рисунков и эскизов. При жизни за существенную сумму была продана только одна его работа – «Красные виноградники в Арле». Большую часть своей жизни художник прожил в бедности. Однако сейчас работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин, согласно оценкам с аукционов и частных продаж.

Как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, в ходе выставки каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе «Рисуем картину Ван Гога».

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161026/na_vystavke_van_gog_simfoniya_tsveta_v_nevinnomysske_proydut_mas_97505.html
Фотография к статье На выставке «Ван Гог. Симфония цвета» в Невинномысске пройдут мастер-классы
В Невинномысске на выставке картин Ван Гога можно будет нарисовать полотна великого художника
В Невинномысске на выставке картин Ван Гога можно будет нарисовать полотна великого художника
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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