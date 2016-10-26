На выставке «Ван Гог. Симфония цвета» в Невинномысске пройдут мастер-классы

С 3 по 30 ноября 2016 года в Невинномысском историко-краеведческом музее будет проходить выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета». Горожане получат возможность детально и подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника, поучаствовать в творческих мастер-классах.

На волне незатихающего интереса к творчеству и личности художника, выставка, несомненно, привлечет немало посетителей, уверена директор музея Наталья Григоренко.

Винсент Ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист и, бесспорно, один из самых известных художников в мире. За свою недолгую и сложную творческую жизнь он создал более 2000 произведений искусства, включая 930 картин, 1100 рисунков и эскизов. При жизни за существенную сумму была продана только одна его работа – «Красные виноградники в Арле». Большую часть своей жизни художник прожил в бедности. Однако сейчас работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин, согласно оценкам с аукционов и частных продаж.

Как сообщили в пресс-службе администрации Невинномысска, в ходе выставки каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе «Рисуем картину Ван Гога».

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161026/na_vystavke_van_gog_simfoniya_tsveta_v_nevinnomysske_proydut_mas_97505.html