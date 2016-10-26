На трассе Ставрополь-Астрахань в ДТП погиб 26-летний водитель
Вечером 25 октября неподалеку от краевого центра на трассе Ставрополь-Астрахань произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Автомобиль ВАЗ-2112 на скорости врезался в КАМАЗ, совершавший разворот. Большегруз буквально срезал крышу с ВАЗа, а 26-летний водитель «легковушки» вылетел на дорожное полотно, получив смертельные травмы, сообщали в пресс-службе ПАСС СК.
На месте происшествия спасатели обнаружили еще троих пассажиров легкового автомобиля. У двоих мужчин были различного рода травмы: порезы, ссадины, ушибы. Они госпитализированы. Третья пассажирка «легковушки» осталась цела и невредима, лишь находилась в шоковом состоянии.