На трассе Ставрополь-Астрахань в ДТП погиб 26-летний водитель

Вечером 25 октября неподалеку от краевого центра на трассе Ставрополь-Астрахань произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Автомобиль ВАЗ-2112 на скорости врезался в КАМАЗ, совершавший разворот. Большегруз буквально срезал крышу с ВАЗа, а 26-летний водитель «легковушки» вылетел на дорожное полотно, получив смертельные травмы, сообщали в пресс-службе ПАСС СК.

На месте происшествия спасатели обнаружили еще троих пассажиров легкового автомобиля. У двоих мужчин были различного рода травмы: порезы, ссадины, ушибы. Они госпитализированы. Третья пассажирка «легковушки» осталась цела и невредима, лишь находилась в шоковом состоянии.

http://www.stapravda.ru/20161026/na_trasse_stavropolastrakhan_v_dtp_pogib_26letniy_voditel_97512.html