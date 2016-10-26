МВД провело на Ставрополье акцию по популяризации электронных госуслуг

Госуслуги.Ру / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

Госуслуги.Ру. Завершилась масштабная акция под таким названием, инициированная Главным управлением МВД РФ по краю.

Для популяризации государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел в электронном виде, сотрудники полиции совместно с представителями общественного совета провели около 200 мероприятий, благодаря которым более 19 тысяч человек получили подробную информацию о видах и способах получения госуслуг в электронном виде. Акция «Госуслуги.Ру» прошла во всех городах и районах Ставропольского края и способствовала увеличению количества жителей региона, воспользовавшихся возможностями портала www.gosuslugi.ru.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161026/mvd_provelo_na_stavropole_aktsiyu_po_populyarizatsii_elektronnyk_97493.html