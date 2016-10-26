МВД провело на Ставрополье акцию по популяризации электронных госуслуг
Госуслуги.Ру. Завершилась масштабная акция под таким названием, инициированная Главным управлением МВД РФ по краю.
Для популяризации государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел в электронном виде, сотрудники полиции совместно с представителями общественного совета провели около 200 мероприятий, благодаря которым более 19 тысяч человек получили подробную информацию о видах и способах получения госуслуг в электронном виде. Акция «Госуслуги.Ру» прошла во всех городах и районах Ставропольского края и способствовала увеличению количества жителей региона, воспользовавшихся возможностями портала www.gosuslugi.ru.