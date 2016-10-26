Хор Валаамского монастыря дал благотворительные концерты на Кавминводах

Музыкально-поэтическую программу «Свет Валаама» бесплатно представил жителям и гостям Кавминвод хор одного из оплотов русского православия – Валаамского монастыря. Концерты прошли в кисловодском Курзале и в пятигорской Лермонтовской галерее.

Духовно-просветительский тур «Свет Валаама» начался в январе нынешнего года с выступления перед российскими военными на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. В рамках тура хор уже посетил многие регионы России с программой, в которой звучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни, стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.

http://www.stapravda.ru/20161026/khor_valaamskogo_monastyrya_dal_blagotvoritelnye_kontserty_na_ka_97524.html