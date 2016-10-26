Как уберечь ребенка от наркотиков / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

Общественная безопасность – забота каждого

Премьера рубрики

Фото: из архива газеты «СП»

Преступность значительно снижает качество нашей жизни. Угроза стать жертвой преступления, в том числе в Ставропольском крае, к сожалению, достаточно высока, что является следствием множества причин: от прорех в воспитании до состояния экономики.

Но если на экономические проблемы в стране и в мире каждый из нас в отдельности не может повлиять, хотя это тоже вопрос спорный, то уберечь детей от скользкой дорожки, от губительных привязанностей, поддержать оступившихся, помочь им вернуться в общество – в наших силах.

В рамках реализации мероприятий краевой программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 2016 – 2018 годы» управлением по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в СК аппарата правительства края – координатором этой программы в нашей газете представляется цикл материалов, освещающих проблемы в сфере обеспечения общественной безопасности в Ставропольском крае.

В рубрике «Общественная безопасность – забота каждого» будут подниматься волнующие всех темы общественной безопасности, доводиться информация о правилах поведения, позволяющих жителям нашего края не стать жертвами преступлений, о том, как уберечь детей от необдуманных поступков, повысить уровень своей правовой грамотности и правосознания. В рубрике будут выступать эксперты в сфере профилактики правонарушений, психологи. Публикации, размещенные под этой рубрикой, могут использоваться районными и городскими СМИ в целях профилактики правонарушений.

Общеизвестно, что проще предупреждать, чем бороться с последствиями. Показателем важности проблемы является принятие 23 июня 2016 года Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», которым определены основные направления этой работы.

Сегодня тема для разговора – наркотики.

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КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИКОВ

По результатам социологического исследования, проведенного в рамках мониторинга наркоситуации в Ставропольском крае, большинство опрошенных убеждено в доступности наркотиков. 15% считают, что сегодня достать наркотики легко, 40% убеждены, что сравнительно легко. Практически каждый четвертый убежден, что наркотики можно приобрести через Интернет;

16% школьников, 20% студентов из числа опрошенных отметили, что в кругу их знакомых есть лица, употребляющие наркотики; 40% студентов, 27% учащихся среднего профессионального образования получали предложения попробовать наркотики. Обращает на себя внимание тот факт, что с подобным предложением обращались и к 13% школьников.

По мнению опрошенных, наиболее частыми мотивами употребления наркотиков являются интерес и любопытство. К сожалению, зачастую родители узнают слишком поздно о том, что их ребенок начал употреблять наркотики. К примеру, если ребенок воспринимает идею прохождения добровольного тестирования на предмет немедицинского потребления наркотиков в штыки, для родителей это уже тревожный сигнал. Обнаружить себя – первый страх наркомана, даже начинающего.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ

• В последнее время ухудшились отношения с сыном (дочерью).

• Ребенок стал задумчивым, скрытным, проводит время с неизвестными или малознакомыми друзьями.

• За достаточно короткий промежуток времени у него практически полностью поменялся круг друзей.

• У ребенка изменился режим сна. Он может спать, не просыпаясь, целыми днями, а иногда вы слышите, как он почти всю ночь ходит по своей комнате и спотыкается о предметы.

• Изменение аппетита и манеры употребления пищи. У подростка меняется ритм еды: он может целыми днями ничего не есть, не страдая от голода, и вдруг, придя с прогулки, съедает полкастрюли борща.

• Вам стало известно от учителей, что сын (дочь) стал хуже учиться, пропускает занятия.

• Ваш ребенок потерял интерес к учебе, увлечениям (компьютер, спортивная секция).

• Он стал в последнее время требовать значительно больше карманных денег.

• Из дома в последнее время стали пропадать вещи, деньги.

• Отношения вашего ребенка с его старыми (или новыми) друзьями подозрительны: при вашем появлении их оживленный разговор стихает, они обмениваются непонятными фразами, часто говорят шепотом.

• Вам все чаще кажется, что он (она) возвращается домой с прогулки в состоянии опьянения. Координация движений слегка нарушена, взгляд отсутствующий, молодой человек вообще пытается спрятать глаза и быстро сбежать в свою комнату.

• В неподходящее время ваш ребенок выглядит отрешенным, как бы засыпает в любой позе, но, если его окликнуть, потормошить, просыпается.

• По непонятным причинам у вашего ребенка наблюдается частая смена настроения – резкий переход от буйной радости к глубокой депрессии и наоборот в течение дня.

• Ваш ребенок стал носить одежду с длинными рукавами независимо от погоды и обстановки.

Если вы ответили положительно больше чем на пять вопросов, вам стоит обратить повышенное внимание на поведение своего ребенка и обратиться к специалисту за подробной консультацией.

Обращаем ваше внимание на то, что отдельные описанные выше признаки могут быть симптомами различных психологических трудностей подросткового и юношеского возраста. В некоторых случаях так могут начинаться заболевания психики!

Итак, как же уберечь ребенка от наркотиков?

1. Общайтесь с детьми

Общение – основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие общения с родителями заставляет ребенка обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют вашему ребенку?

Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, открытого общения со своим ребенком.

2. Выслушивайте ребенка

Умение слушать – основа эффективного общения, но делать это не так легко, как может показаться со стороны. Умение слушать означает:

• быть внимательным к ребенку;

• выслушивать его точку зрения;

• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним.

Не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши представления о чем-либо. Важно знать, чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие каких-либо нежелательных действий скрывает за собой вредное занятие. Например, подросток ведет себя тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну а чем он занимается? Ведь употребляющие наркотические вещества и являются «тихими» в отличие от тех, кто употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым или снисходительным.

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: «А что было дальше?», или «Расскажи мне об этом...», или «Что ты об этом думаешь?».

3. Ставьте себя на его место

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если вам удастся стать своему ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем!

4. Проводите время вместе

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг или вашу совместную деятельность. Это необязательно должно быть нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр телевизионных передач. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством защиты от табака, алкоголя и наркотиков. Поддерживая его увлечения, вы делаете очень важный шаг в предупреждении их употребления.

5. Дружите с его друзьями

Очень часто ребенок впервые пробует психоактивные вещества и алкоголь в кругу друзей. Порой друзья оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с компанией. Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и так далее. Кроме того в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем это может стать привычкой.

Поэтому важно в этот период постараться принять участие в организации досуга друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо творчеством, даже путем внесения денежной платы за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким образом вы окажете помощь не только другим детям, но в первую очередь своему ребенку.

6. Помните, что ваш ребенок уникален

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы можете помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем опираться на них. Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то и вы радуетесь его достижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка заниматься более полезными и важными делами, чем употребление наркотиков. Представьте, что будет с вами, если 37 раз в сутки к вам будут обращаться в повелительном тоне, 42 раза – в увещевательном, 50 – в обвинительном?

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых имеют наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен отдых от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен отдых и от каких бы то ни было воздействий и обращений! Нужно время от времени распоряжаться собой полностью, т. е. нужна своя доля свободы.

7. Подавайте пример

Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. Конечно, употребление любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень важен родительский пример. Родительское пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на него для детей дает повод обвинить вас в неискренности, в двойной морали. Помните, что употребление вами так называемых разрешенных психоактивных веществ открывает дверь детям и для запрещенных. Несовершенные, мы не можем вырастить совершенных детей.

Александр ЗАГАЙНОВ , по материалам управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в СК

http://www.stapravda.ru/20161026/kak_uberech_rebenka_ot_narkotikov_97489.html