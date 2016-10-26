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26 октября 2016 г.

Как школьникам успешно писать итоговое сочинение

На сайтах Рособрнадзора, Федерального института педагогических измерений, а также на официальном информационном портале единого государственного экзамена опубликованы методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения для выпускников школ в нынешнем учебном году.

Напомним, традиционно итоговое сочинение проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 1 февраля и 3 мая школьники имеют право переписать работу, если получили неудовлетворительную оценку. Такая возможность есть в случае неявки и если работа не была завершена (здесь причины должны быть уважительными). На выполнение работы дается 3 часа 55 минут. Успешное сочинение – это допуск выпускника к государственной итоговой аттестации.

В рекомендациях также даны примеры анализа сочинений на соответствие требованиям объема, самостоятельности, соответствия теме, аргументации, композиции и логики рассуждения, качества письменной речи и грамотности.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161026/kak_shkolnikam_uspeshno_pisat_itogovoe_sochinenie_97497.html
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