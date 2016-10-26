Как компенсируют взносы на капитальный ремонт для жителей Ставропольского края?

Уже в течение полугода предоставляется новая мера социальной поддержки – компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, а вопросов у жителей края по-прежнему много. В связи с этим специалисты краевого министерства труда и социальной защиты дают разъяснения.

Многие 80-летние жители региона считают, что раз им с апреля 2016 года положена 100-процентная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, то они с апреля не должны его платить вообще. Но это не так. Гражданин сначала обязан оплатить взнос на капитальный ремонт, а потом ему компенсируются его затраты.

Нужно также помнить о том, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Законом Ставропольского края № 57 размер компенсации определяется исходя из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. Для примера, региональный стандарт нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина составляет 42 квадратных метра. Если площадь квартиры одинокого 80-летнего собственника больше, то компенсироваться ему будет только сумма взноса, определенная за 42 кв. м, что в 2016 году составляет 267,12 руб.

Также требует разъяснения порядок расчета выплаты участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I или II группы, членам семьи умершего (погибшего) военнослужащего и другим относящимся к категории так называемых федеральных льготников граждан 70-80 лет. Дело в том что на эту категорию действие закона № 57 не распространяется. В этом случае компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется вместе с компенсацией расходов на уплату жилищно-коммунальных услуг, которую они получают по федеральному законодательству. Размер этой компенсации рассчитывается по тем же принципам, что и расчет компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.

А. РУСАНОВ , по материалам министерства труда и социальной защиты населения СК

http://www.stapravda.ru/20161026/kak_kompensiruyut_vznosy_na_kapitalnyy_remont_dlya_zhiteley_stav_97535.html