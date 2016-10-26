Кадровый форум собрал на Ставрополье специалистов из разных городов страны

Министерство труда и социальной защиты населения СК и Ставропольский государственный аграрный университет провели краевой форум «Кадровая политика – новый взгляд и современные подходы». Наши специалисты, а также их коллеги из Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа обсудили ряд серьезных вопросов.

Форум открылся пленарным заседанием. Одним из его докладчиков выступил министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко. Он отметил, что сегодня доля высококвалифицированных рабочих в организациях Ставрополья в среднем составляет 34,5 процента, что выше показателя, установленного «майским указом» Президента. В то же время, в тех организациях, где эффективно используются все инструменты современной кадровой политики, а затраты на обучение персонала составляют не 0,6 процента от фонда заработной платы, как в среднем по краю, а рекомендованные два процента и выше, доля высококвалифицированных рабочих составляет более 50 процентов.

– Это значит, резерв для качественного разрыва между спросом и предложением на рынке труда края есть. Наша цель – по максимуму его задействовать, – добавил министр.

В рамках форума состоялись также беседы за пятью «круглыми столами». Обсуждались современные подходы в развитии кадрового потенциала, вопросы сферы занятости, взаимодействия службы занятости и работодателей.

Л. ОГАНЕСОВА , по сообщению пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161026/kadrovyy_forum_sobral_na_stavropole_spetsialistov_iz_raznykh_gor_97499.html