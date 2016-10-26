Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
26 октября 2016 г.

Фестиваль некрасовской песни прошел в Левокумском районе

Фестиваль некрасовской песни «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре» в селе Левокумском

В селе Левокумском прошел большой фестиваль некрасовской песни «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре». Он собрал творческие коллективы из Александровского, Изобильненского, Кировского, Левокумского районов, городов Буденновска, Георгиевска, Кисловодска, Ставрополя, Москвы. Кроме того, свою выставку открыли мастера декоративно-прикладного искусства, прошел показ фильма о жизни казаков-некрасовцев и презентация видеоролика о собирателе и хранителе культурного богатства этого народа Лилии Якоби. Для участников фестиваля была открыта творческая лаборатория, где руководитель «Измайловской слободы» Жанна Кабанова рассказала об особенностях исполнения казачьих песен, провела практические занятия по звукообразованию, исполнительским приемам, технике дыхания.

Добавим, что фестиваль прошел в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Его учредителями выступили Минкультуры РФ, министерство культуры края, а организаторами стали Ставропольский краевой Дом народного творчества и отдел культуры администрации Левокумского района.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161026/festival_nekrasovskoy_pesni_proshel_v_levokumskom_rayone_97529.html
Фотография к статье Фестиваль некрасовской песни прошел в Левокумском районе
Фестиваль некрасовской песни «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре» в селе Левокумском
Фестиваль некрасовской песни «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре» в селе Левокумском
Фото: www.mincultsk.ru
Закрыть
Некрасовские казаки (ссылки по теме)
Раритетные книги «Казаки-некрасовцы Ставрополья» и «Вновь обретенная Родина» вышли в свет
Казаки-некрасовцы на Ставрополье отметили Успение Богородицы в старинных традициях
Итоги проекта «Дни казаков-некрасовцев в Москве» подвели в Ставропольском изомузее
Жителей Москвы познакомили с культурой ставропольских казаков-некрасовцев
Новокумскому музею казаков-некрасовцев «Хранители культурных традиций» исполнилось 10 лет
Фестиваль «Уведливая старина» провели казаки-некрасовцы и молокане в селе Левокумском
Памятники и другие объекты Ставрополья могут войти в список ЮНЕСКО
Выставка по итогам форума «Некрасовский карагод» представлена в изомузее Ставрополя
Этнофестиваль «Некрасовские сказки» завершился гала-концертом в поселке Новокумском
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Культура
Фотовыставка «Дикий подводный мир» представлена в кисловодском музее «Крепость»
В Ставрополе изучают основы методики работы с казачьим фольклорным коллективом
Фестиваль некрасовской песни прошел в Левокумском районе
Хор Валаамского монастыря дал благотворительные концерты на Кавминводах
На выставке «Ван Гог. Симфония цвета» в Невинномысске пройдут мастер-классы
Левокумский район
Ветераны ставропольского «Динамо» и местный «Колос» сыграли в футбол в селе Урожайном
В Левокумском районе в загоревшемся доме погибла 88-летняя пенсионерка
Незаконную автозаправку открыли двое предпринимателей на Ставрополье
На Ставрополье в селе Арзгир открылся новый детский сад
На Ставрополье в ДТП с коровой пострадали два человека, животное погибло

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!