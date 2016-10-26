Фестиваль некрасовской песни прошел в Левокумском районе

В селе Левокумском прошел большой фестиваль некрасовской песни «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре». Он собрал творческие коллективы из Александровского, Изобильненского, Кировского, Левокумского районов, городов Буденновска, Георгиевска, Кисловодска, Ставрополя, Москвы. Кроме того, свою выставку открыли мастера декоративно-прикладного искусства, прошел показ фильма о жизни казаков-некрасовцев и презентация видеоролика о собирателе и хранителе культурного богатства этого народа Лилии Якоби. Для участников фестиваля была открыта творческая лаборатория, где руководитель «Измайловской слободы» Жанна Кабанова рассказала об особенностях исполнения казачьих песен, провела практические занятия по звукообразованию, исполнительским приемам, технике дыхания.

Добавим, что фестиваль прошел в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Его учредителями выступили Минкультуры РФ, министерство культуры края, а организаторами стали Ставропольский краевой Дом народного творчества и отдел культуры администрации Левокумского района.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161026/festival_nekrasovskoy_pesni_proshel_v_levokumskom_rayone_97529.html