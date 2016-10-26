Энергетики Ставропольского края готовы к зиме

Министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко доложил о готовности региона к осенне-зимнему периоду. По его словам, паспорта готовности получены всеми организациями электроэнергетики края, а для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода создан аварийный запас мазута. Министр также добавил, что подготовка велась под контролем краевого штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Л. ОГАНЕСОВА , по сообщению пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161026/energetiki_stavropolskogo_kraya_gotovy_k_zime_97500.html