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26 октября 2016 г.

Энергетики Ставропольского края готовы к зиме

Министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко доложил о готовности региона к осенне-зимнему периоду. По его словам, паспорта готовности получены всеми организациями электроэнергетики края, а для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода создан аварийный запас мазута. Министр также добавил, что подготовка велась под контролем краевого штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Л. ОГАНЕСОВА , по сообщению пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161026/energetiki_stavropolskogo_kraya_gotovy_k_zime_97500.html
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