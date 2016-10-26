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26 октября 2016 г.
Биологическая безопасность / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

Экстренное заседание спецкомиссии по недопущению АЧС провели в Михайловске

Свиньи
Фото: из архива газеты «СП»

В Михайловске прошло экстренное заседание спецкомиссии по недопущению африканской чумы свиней и предупреждению особо опасных заболеваний животных на территории Шпаковсого района.

Как прозвучало на встрече, в среднем по России вспышек АЧС в этом году зарегистрировано гораздо больше, чем в прошлом. На заседание были приглашены представители свиноводческого хозяйства, обсуждены мероприятия по усилению мер биологической защиты.

Кроме того, в стране ухудшилась ситуация по сибирской язве и нодулярному дерматиту. Но если очаги первого заболевания удалось своевременно локализовать, то второе зарегистрировано в 14 регионах страны, в том числе в Калмыкии, Чечне и Дагестане.

Также на совещании шла речь и о бруцеллезе, которым заболевают и люди. В этом году очаги болезни обнаружены на территории Надеждинского и Пелагиадского сельсоветов. Своевременно проведенные карантинные мероприятия сняли напряженность, улучшив эпизоотическую ситуацию. В завершение встречи решено активизировать работу по недопущению заноса особо опасных заболеваний на территорию района.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161026/ekstrennoe_zasedanie_spetskomissii_po_nedopuscheniyu_achs_provel_97502.html
Фотография к статье Экстренное заседание спецкомиссии по недопущению АЧС провели в Михайловске
Фото: из архива газеты «СП»
Свиньи
Свиньи
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