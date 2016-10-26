Духовные традиции литературы Славянского мира обсудили в Ставрополе на «Золотом Витязе»

Дискуссия на заданную тему / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

В рамках прошедшего на Ставрополье Vll Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялся круглый стол «Духовные традиции литературы Славянского мира» с участием известных деятелей культуры. Его вел президент форума народный артист России Николай Бурляев, выступавший в данном случае еще и как член общественного совета при Министерстве культуре РФ. Тема встречи как нельзя лучше соответствовала благородному девизу «Золотого Витязя» – «За нравственные идеалы, за возвышение души человека!».

В центре внимания участников были актуальные проблемы сохранения культурно-исторического пространства России.

Открывая дискуссию, Николай Бурляев обозначил главные стратегические задачи духовного возрождения российского общества, которые он ставит перед собой и своими единомышленниками, – выведение культуры из рынка и преодоление «либерального наследия» предыдущих лет, его разрушительных идеологических последствий. Мы являемся свидетелями того, как идет реальный бой за душу человека, отметил Н. Бурляев. Вот уже третье десятилетие нам навязываются чуждые нашему менталитету, низкопробные произведения искусств. Что нужно сделать, чтобы очистить нашу культуру? Хорошо уже то, что государство, принявшее новую Стратегию культурной политики, уже больше не будет давать деньги на сомнительные культурные проекты – непристойные инсталляции на улицах городов, провокационнные постановки, кощунственные пьесы, пропагандирующие однополую любовь, на откровенную русофобию... Все это было совсем недавно, но так больше не будет! Уходят в прошлое времена, когда видный деятель минкульта утверждал, что культуру надо «подвинуть на панель», и эта работа небезуспешно, увы, велась... Мы живем дома, в многонациональной прекрасной России, мы ищем нашу общую духовную гармонию и будем ее утверждать впредь. Россия должна понять, что культура и рынок – понятия несовместимые, у них абсолютно разные задачи. Культура призвана поднимать дух нации, просветлять, рынок – делать деньги. Государству, убежден Н. Бурляев, следует озаботиться увеличением бюджета отрасли культуры, сделать его сопоставимым с бюджетом министерства обороны! Думается, это смелое заявление, конечно, следует воспринимать не буквально, а как определенную гиперболу, имеющую целью обратить внимание на проблему финансирования культуры. Ведь культура – тоже оборона. Оборона души. И тут первостепенной задачей видится наведение порядка в кадровой политике, в частности, назначении руководителей крупных учреждений культуры – театров, музеев, киностудий, филармоний. К примеру, российский кинематограф сегодня стал, по сути, отделением американского кинопроката. Немало проблем и у отечественного – русского психологического – театра, и у нашей словесности.

На этом фоне выгодно отличается российская провинция. Так, Ставрополь сегодня становится центром культуры, примером чему могут служить и недавний Славянский форум искусств «Золотой Витязь», и последовавший вскоре «Витязь» литературный, привлекшие многих видных деятелей культуры России. Корифей современной отечественной литературы Виктор Лихоносов, обращаясь к собравшимся, заметил: ощущение такое, что наша интеллигенция заболталась, причем болтовня эта вроде бы и неплохая, говорят правильные вещи, но одни и те же люди и об одном и том же по всем телеканалам. Это стало так противно слушать! Потому что происходит обесценивание важных акцентов жизни. Вот такая беда с нами случилась. Печально и то, что наших хороших слов и мыслей не слышат, а стало быть, и эффекта от них никакого. За фальшью и придуманностью речей нет главного – сострадания... И все же, добавил мэтр, очень хочется надеяться на добрый отзвук правильных разговоров и дускуссий.

Писатель и драматург, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков поделился мыслями об ответственности деятелей культуры за то, что они делают. По его мнению, за последние годы «наштамповано такое количество режиссеров, актеров, администраторов, чиновников, редакторов и других «творцов», которые не знают русской культуры и вообще не могут мыслить в традициях реалистичной славянской культуры», что необходима кадровая революция, но при этом «нельзя возвращаться к диктату или идеологическому начетничеству». Общество сделало первый шаг к духовному выздоровлению, но сам процесс будет и долгим, и непростым.

Один из лучших современных литературоведов, заместитель главного редактора журнала «Наш современник» Александр Казинцев отметил первостепенность образования и литературы в условиях, когда есть опасность выхолащивания патриотической инициативы и дискредитации патриотической идеи. Парадоксом нашего времени назвал он то, что, с одной стороны, мы утверждаем патриотизм в политике и культуре, а с другой – тут же собираемся исключать Толстого и Достоевского из школьной программы. Похожие парадоксы налицо и в экономике, когда кому-то оказывается невыгоден экономический рост России. Если уж мы ведем речь о традициях, то всем нам в этой ситуации важно помнить, что главная традиция русской литературы и вообще культуры – это правда! Это суть русского человека – неукротимое стремление к правде. И еще нам надо различать крикливых суперпатриотов (выросших вдруг из вчерашних ярых либералов) и настоящих ревнителей судьбы Отечества. Выхолощенные патриотические инициативы – серьезная угроза нашего времени.

Ставропольский писатель, главный редактор журнала «Южная звезда» Виктор Кустов остановился на конкретных и по-настоящему животрепещущих проблемах литературы в провинции. Он, в частности, сказал, что в крае издается немало новых и часто неплохих книг, а вот доступ к ним широкого читателя весьма ограничен, из-за малых тиражей прежде всего. Решить эту проблему, по его мнению, мог бы единый российский литературный интернет-портал, способный отразить многообразие литературного процесса в регионах России. В. Кустов также считает необходимым разработать закон о частно-государственном партнерстве в издательской деятельности. Его тревожат и весьма скромные возможности попадания книг местных авторов в торговые сети, и ситуация с аукционами в книгоиздании, в результате которых нередко издаются и не те, и не то.

Подводя итог дискуссии, министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева отметила особую ценность творческих акций форума «Золотой Витязь», которые вносят незаменимую лепту в культурную среду края, всегда питают новыми идеями. Она напомнила, что на Ставрополье становится традиционным и межрегиональный форум творческих союзов «Белая акация», также поднимающий серьезные темы современности. Наш форум собирает литераторов, художников, театральных деятелей, своим творчеством формирующих в региональном сообществе непреходящие духовные ценности, высокие нравственные идеалы, гражданскую активность. Ставрополь недаром называют городом, где живет история, потому что мы стараемся всеми силами беречь наши духовные корни, беречь лучшие духовные традиции, передавая их молодежи.

Резолюцию по итогам круглого стола его участники решили донести до Президента и Правительства Российской Федерации. Деятели культуры надеются, что их голоса будут услышаны.

http://www.stapravda.ru/20161026/dukhovnye_traditsii_literatury_slavyanskogo_mira_obsudili_v_stav_97487.html