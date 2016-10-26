Долги по взносам на капремонт переходят к новому владельцу квартиры

К сожалению, приобретая недвижимость, далеко не все проверяют ее «чистоту» в плане наличия долгов по жилищно-коммунальным услугам. А ведь новоселов вполне может ждать неприятный сюрприз, если предыдущий собственник не отличался платежной дисциплиной. Как поступать в подобных ситуациях? За разъяснением мы обратились в Ставропольский городской расчетный центр.

В СГРЦ отмечают, что это довольно распространенная ситуация. Новый хозяин квартиры будет сперва получать платежные документы с указанием сумм задолженности, и ему нужно будет доказать, что это не его долги и что способ погашения задолженности не был затронут сторонами при заключении договора купли-продажи или договора дарения. Тем не менее, эта проблема в целом решаема.

Однако если долги за жилищно-коммунальные услуги числятся, скажем так, за человеком, то совсем иначе дела обстоят со взносами на капитальный ремонт. «Законодательство таково, что при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме новому владельцу вменяется и не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капремонт, – поясняет руководитель СГРЦ Светлана Фомина. – Я в очередной раз призываю быть внимательными и еще до перехода права собственности на жилье тщательно проверить состояние расчетов за услуги ЖКХ, по взносам на капремонт и задать в УК или ТСЖ все интересующие вас вопросы. Не поленитесь запросить у продавца квартиры справку об отсутствии задолженности. При этом обязательно нужно обращать внимание и на показания индивидуальных приборов учета Необходимые сведения о состоянии лицевого счета по жилому помещению можно получить до заключения сделки купли-продажи в Ставропольском городском расчетном центре».

К слову, в Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий блокировать сделки с жильем, на котором «висят» долги по жилищно-коммунальным услугам.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161026/dolgi_po_vznosam_na_kapremont_perekhodyat_k_novomu_vladeltsu_kva_97506.html