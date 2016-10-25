Жительницу Невинномысска судят за фиктивную регистрацию иностранцев

В Невинномысске местная жительница через почтовое отделение поставила на миграционный учет в своем доме четырех иностранцев. В ходе проведения проверки установлено, что домовладение не является жилым помещением. Это обстоятельство подтверждает отсутствие намерений у подозреваемой в предоставлении жилья иностранным квартирантам. В итоге возбуждено уголовное дело. Главное управление МВД России по Ставропольскому краю предупреждает граждан об ответственности за подобные нарушения закона.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161025/zhitelnitsu_nevinnomysska_sudyat_za_fiktivnuyu_registratsiyu_ino_97477.html