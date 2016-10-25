Жительница Невинномысска из ненависти сожгла дверь квартиры своей знакомой

В дежурную часть отдела внутренних дел Невинномысска обратилась местная жительница. Женщина сообщила о поджоге ее входной двери, в результате чего имущество получило повреждения. По указанному адресу был направлен участковый уполномоченный полиции.

Он установил, что поджог совешила ранее неоднократно судимая жительница города, знакомая владелицы сожженной двери. Свой поступок пироманка объяснила личной неприязнью.

Подозреваемая в преступлении была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20161025/zhitelnitsa_nevinnomysska_iz_nenavisti_sozhgla_dver_kvartiry_svo_97474.html