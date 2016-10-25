В городе Жуковском Московской области прошел детский турнир по дзюдо «Кубок МЧС». На татами вышли более 700 участников из разных регионов России. Невинномысск представляли юные дзюдоисты из детско-юношеской спортивной школы «Шерстяник».

По итогам честной борьбы на высшую ступень пьедестала почета поднялись Ян Осс, Анатолий Красильников и Руслан Белов. Бронзовые награды завоевали Руслан Жуков, Богдан Лысанев, Михаил Кладов и Никита Любич.

Как рассказали в администрации Невинномысска, в отделении дзюдо и самбо ДЮСШ «Шерстяник» под руководством опытных наставников (среди которых тренеры высшей категории Спартак Тохунц и Светлана Мурадян), занимаются 177 человек. Среди лучших спортсменов отделения здесь с гордостью называют имена мастера спорта РФ, неоднократного победителя соренований самого высокого, в том числе международного ранга, Яну Перцеву, лидеров всероссийских и региональных турниров Кристину Енокян, Асю Михайлову, Григория Газаряна, Гора Асланяна, Даниила Гречкина, Андрея Сметанникова.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161025/yunye_dzyudoisty_nevinnomysska__luchshie_v_rossii_97469.html