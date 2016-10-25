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25 октября 2016 г.

В жилом районе «Гармония» появился Сквер памяти

Торжественное открытие Сквера памяти в жилом районе «Гармония» в предместьях Ставрополя состоялось в День белых журавлей. Эта памятная дата имеет интересную историю и своим появлением обязана советскому поэту Расулу Гамзатову, написавшему стихотворение «Белые журавли», ставшее гимном памяти погибшим солдатам.

На мероприятии присутствовали представители власти, общественности, казачества, духовенства, Строительной группы «Третий Рим», жители «Гармонии» и других районов Михайловска, а также школьники и студенты вузов Ставрополя.

В торжественном открытии приняли участие представитель Губернатора Ставропольского края Наталья Образцова, глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края Владимир Ростегаев, помощник Губернатора Ставропольского края Николай Борисенко и другие, отметившие важность события для жителей жителей «Гармонии» и всего Михайловска.

Организатором мероприятия выступила Строительная группа «Третий Рим», которая за свой счёт благоустраивает одну из самых больших аллей в Европе — Аллею ласточек, возводит социально-значимые объекты на территории жилого района «Гармония» в 9 км от Ставрополя. Например, активно ведётся строительство детского сада, призванного стать одним из крупнейших на Юге России, храма Святого великомученика Артемия — покровителя семьи, а также физкультурно-оздоровительного комплекса, который станет площадкой для проведения соревнований по самбо, дзюдо и другим видам единоборств.

 

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161025/v_zhilom_rayone_garmoniya_poyavilsya_skver_pamyati_97468.html
Фотография к статье В жилом районе «Гармония» появился Сквер памяти
В жилом районе «Гармония» появился Сквер памяти
В жилом районе «Гармония» появился Сквер памяти
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