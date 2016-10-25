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25 октября 2016 г.

В Степновском районе Ставрополья прошел праздник урожая

В Степновском районе Ставрополья прошел праздник урожая

В Степновском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию лучших тружеников АПК по итогам уборочной кампании, в которых принял участие заместитель министра сельского хозяйства СК Олег Юрченко. Получено 240 тысяч тонн зерна. Передовикам производства вручены награды Минсельхоза России и Ставрополья и губернатора. В рамках праздника прошли различные конкурсы. Так, в конкурсе «Столов изобилия» свое мастерство продемонстрировали более десяти коллективов, каждый из которых был отмечен дипломом и ценным подарком. Более тридцати предпринимателей, глав КФХ, сельскохозяйственных организаций Степновского и соседних районов представили свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161025/v_stepnovskom_rayone_stavropolya_proshel_prazdnik_urozhaya_97465.html
Фотография к статье В Степновском районе Ставрополья прошел праздник урожая
В Степновском районе Ставрополья прошел праздник урожая
В Степновском районе Ставрополья прошел праздник урожая
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