В Степновском районе Ставрополья прошел праздник урожая

В Степновском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные чествованию лучших тружеников АПК по итогам уборочной кампании, в которых принял участие заместитель министра сельского хозяйства СК Олег Юрченко. Получено 240 тысяч тонн зерна. Передовикам производства вручены награды Минсельхоза России и Ставрополья и губернатора. В рамках праздника прошли различные конкурсы. Так, в конкурсе «Столов изобилия» свое мастерство продемонстрировали более десяти коллективов, каждый из которых был отмечен дипломом и ценным подарком. Более тридцати предпринимателей, глав КФХ, сельскохозяйственных организаций Степновского и соседних районов представили свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке.

http://www.stapravda.ru/20161025/v_stepnovskom_rayone_stavropolya_proshel_prazdnik_urozhaya_97465.html