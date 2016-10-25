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25 октября 2016 г.

В Ставрополе рабочий сорвался с лестницы с высоты второго этажа

Спасатели

Днем 24 октября краевым спасателям из Ставрополя поступило сообщение о том, что на улице Вокзальная человек упал с высоты второго этажа. На месте происшествия выяснилось, что мужчина проводил ремонтные работы фасада дома и сорвался с лестницы. Во время падения рабочий сначала ударился о леса, а затем упал на землю, сообщили в пресс-службе ПАСС СК. Вместе со спасателями на помощь пострадавшему приехали врачи скорой помощи. После первичного осмотра выяснилось, что пострадавший получил перелом бедра и ребер. Его доставили в больницу.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161025/v_stavropole_rabochiy_sorvalsya_s_lestnitsy_s_vysoty_vtorogo_eta_97479.html
Фотография к статье В Ставрополе рабочий сорвался с лестницы с высоты второго этажа
Спасатели
Спасатели
Фото пресс-службы ПАСС СК
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