В Ставрополе прошло торжественное посвящение первоклассников в пешеходы

Посвящение в пешеходы / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

В Ставропольском Дворце детского творчества прошел урок безопасности для учащихся начальных классов. Организаторы мероприятия – управление ГИБДД по краю и комитет образования администрации Ставрополя – помогли детям окунуться в атмосферу правил дорожного движения в сопровождении кукольных героев. Первоклассники увлеченно путешествовали по стране дорожного движения вместе с инопланетянами, которые в игровой форме рассказали им о правилах поведения на дорогах и опасностях, подстерегающих тех, кто их не соблюдает. Затем всех ребят торжественно посвятили в пешеходы. Из рук почетных гостей дети получили памятные подарки и пообещали быть законопослушными пешеходами.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161025/v_stavropole_proshlo_torzhestvennoe_posvyaschenie_pervoklassniko_97454.html