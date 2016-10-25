В Ставрополе прошло торжественное посвящение первоклассников в пешеходы
В Ставропольском Дворце детского творчества прошел урок безопасности для учащихся начальных классов. Организаторы мероприятия – управление ГИБДД по краю и комитет образования администрации Ставрополя – помогли детям окунуться в атмосферу правил дорожного движения в сопровождении кукольных героев. Первоклассники увлеченно путешествовали по стране дорожного движения вместе с инопланетянами, которые в игровой форме рассказали им о правилах поведения на дорогах и опасностях, подстерегающих тех, кто их не соблюдает. Затем всех ребят торжественно посвятили в пешеходы. Из рук почетных гостей дети получили памятные подарки и пообещали быть законопослушными пешеходами.