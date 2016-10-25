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25 октября 2016 г.
Посвящение в пешеходы / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

В Ставрополе прошло торжественное посвящение первоклассников в пешеходы

В Ставропольском Дворце детского творчества прошел урок безопасности для учащихся начальных классов. Организаторы мероприятия – управление ГИБДД по краю и комитет образования администрации Ставрополя – помогли детям окунуться в атмосферу правил дорожного движения в сопровождении кукольных героев. Первоклассники увлеченно путешествовали по стране дорожного движения вместе с инопланетянами, которые в игровой форме рассказали им о правилах поведения на дорогах и опасностях, подстерегающих тех, кто их не соблюдает. Затем всех ребят торжественно посвятили в пешеходы. Из рук почетных гостей дети получили памятные подарки и пообещали быть законопослушными пешеходами.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161025/v_stavropole_proshlo_torzhestvennoe_posvyaschenie_pervoklassniko_97454.html
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