В Ставрополе мошенник обокрал квартиру уснувшего в кафе парня

Обворовал квартиру спящего / «Ставропольская правда» от 26 октября 2016 г.

Предварительным следствием установлено, что житель краевого центра через Интернет познакомился с 21-летним земляком, после чего они вместе отправились в одно из городских кафе. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул за столиком питейного заведения, молодой человек похитил ключи от квартиры. Проникнув в жилище, злоумышленник украл компьютерную технику и другое имущество на общую сумму более 28 тысяч рублей. Похищенное вор перевез в свою квартиру и, вернувшись в кафе, незаметно для потерпевшего вернул ключи на прежнее место. Тем не менее подозреваемый задержан и дал признательные показания. Сейчас полиция изучает, к каким еще аналогичным преступлениям причастен хитроумный вор.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161025/v_stavropole_moshennik_obokral_kvartiru_usnuvshego_v_kafe_parnya_97486.html