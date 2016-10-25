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25 октября 2016 г.

В Ставрополе адвокат осуждена за попытку мошенничества

В Ставрополе адвокат признана виновной в попытке мошенничества, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, в ноябре прошлого года она сообщила отцу своего подзащитного заведомо ложные сведения о якобы выдвинутых следователем УФСКН России по краю требованиях передачи ему 700 тысяч рублей за неизбрание меры пресечения в виде заключения под стражу. В процессе получения денег женщину задержали сотрудники Управления ФСБ России по СК. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно со штрафом 30 тысяч рублей.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161025/v_stavropole_advokat_osuzhdena_za_popytku_moshennichestva_97475.html
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