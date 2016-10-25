В Левокумском районе в загоревшемся доме погибла 88-летняя пенсионерка
Ночью 23 октября в селе Величаевское Левокумского района погибла 88-летняя женщина. ЧП произошло в доме на двух хозяев. В той половине, где проживала пенсионерка, стали тлеть вещи и мебель. Спящая женщина надышалась едких паров и потеряла сознание. Пожарных вызвали соседи. Для того, чтобы попасть в дом и проветрить помещение, брандмейстерам пришлось взломать входную дверь и разбить окна. Пожилую женщину нашли в дальней комнате в бессознательном состоянии. Сквозь разгорающийся пожар, ее вынес на руках спасатель и передал подоспевшим медикам. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.
Фото пресс-службы ПАСС СК