В Левокумском районе в загоревшемся доме погибла 88-летняя пенсионерка

Ночью 23 октября в селе Величаевское Левокумского района погибла 88-летняя женщина. ЧП произошло в доме на двух хозяев. В той половине, где проживала пенсионерка, стали тлеть вещи и мебель. Спящая женщина надышалась едких паров и потеряла сознание. Пожарных вызвали соседи. Для того, чтобы попасть в дом и проветрить помещение, брандмейстерам пришлось взломать входную дверь и разбить окна. Пожилую женщину нашли в дальней комнате в бессознательном состоянии. Сквозь разгорающийся пожар, ее вынес на руках спасатель и передал подоспевшим медикам. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

http://www.stapravda.ru/20161025/v_levokumskom_rayone_v_zagorevshemsya_dome_pogibla_88letnyaya_pe_97471.html