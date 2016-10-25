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25 октября 2016 г.

В Левокумском районе в загоревшемся доме погибла 88-летняя пенсионерка

Пожарная охрана

Ночью 23 октября в селе Величаевское Левокумского района погибла 88-летняя женщина. ЧП произошло в доме на двух хозяев. В той половине, где проживала пенсионерка, стали тлеть вещи и мебель. Спящая женщина надышалась едких паров и потеряла сознание. Пожарных вызвали соседи. Для того, чтобы попасть в дом и проветрить помещение, брандмейстерам пришлось взломать входную дверь и разбить окна. Пожилую женщину нашли в дальней комнате в бессознательном состоянии. Сквозь разгорающийся пожар, ее вынес на руках спасатель и передал подоспевшим медикам. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161025/v_levokumskom_rayone_v_zagorevshemsya_dome_pogibla_88letnyaya_pe_97471.html
Фотография к статье В Левокумском районе в загоревшемся доме погибла 88-летняя пенсионерка
Пожарная охрана
Пожарная охрана
Фото пресс-службы ПАСС СК
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