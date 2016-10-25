Сумма налоговых поступлений в бюджет Ставропольского края превысила 37 миллиардов рублей

В канун заседания / «Ставропольская правда» от 25 октября 2016 г.

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко отметил, что наряду с законопроектной работой продолжается анализ прогноза социально-экономического развития края на 2017 год и на период до 2019 года, в соответствии с которым формируется бюджет края. Также комитет держит на контроле подготовку к пилотному проекту о курортном сборе на территории Кавминвод.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, рассказал о поступившей информации министерства финансов об исполнении доходной части краевого бюджета за девять месяцев текущего года. По словам депутата, сумма поступлений налоговых доходов превысила 37 миллиардов рублей, или более 76 процентов от годового плана, что выше уровня аналогичного периода прошлого года. Однако поступление налога на прибыль организаций за отчетный период исполнено только на 92,3 процента, а налога на доходы физических лиц – 96,5 процента. Тревогу вызывает и транспортный налог, сбор которого составил всего 57 процентов от запланированного показателя. Эту ситуацию комитет продолжит держать на контроле.

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, как отметила его председатель Светлана Терехова, подготовил в повестку очередного заседания Думы пять вопросов. Также в комитет поступают заявления от граждан, желающих быть представленными в новом созыве Общественной палаты Ставропольского края. Ведется работа и по формированию нового состава краевого избиркома в связи с истечением срока полномочий действующей комиссии.

Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева проинформировала, что в повестку Думы включено шесть законопроектов. Наряду с этим идет работа над корректировкой положений о молодежных консультативных органах, действующих при краевом парламенте. По словам парламентария, комитет Думы выступает координатором в вопросе проведения в крае всероссийского теста по истории Отечества. Валентина Муравьева пригласила коллег к участию в церемонии открытия краевого этапа Федерального конкурса «УМНИК», которая состоится на текущей неделе. Традиционно это мероприятие, помогающее выявить новые имена молодых ученых, проходит при поддержке Думы Ставропольского края.

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь познакомил с цифрами статистики ГУ МВД. Депутат подчеркнул, что общее количество совершенных в крае преступлений снизилось на два процента, но вызывает беспокойство увеличение в сравнении с прошлым годом преступлений террористической направленности. В этой связи необходимо усилить работу по их профилактике, и это касается не только правоохранителей, но и администраций муниципальных образований. Также Юрий Гонтарь поднял вопрос развития в крае казачьего кадетского образования и строительства профильного учебного заведения в городе Кисловодске.

Игорь Андрющенко пригласил коллег на совещание комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Его тема – реализация на Ставрополье программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Важность этого проблемного вопроса подчеркнул и первый заместитель председателя Думы Дмитрий Судавцов, отметивший, что сегодня он касается всех депутатов, на избирательных округах которых расположены многоквартирные жилые дома.

Геннадий Ягубов отметил, что на прошлой неделе он принял участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края». В ходе этого мероприятия поступило немало предложений от представителей муниципалитетов по совершенствованию краевого и федерального законодательства. Они будут направлены в комитеты Думы для работы. Также спикер попросил депутатов и аппарат краевого парламента проанализировать итоги прошедшего под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева совещания по вопросу развития Северного Кавказа. По словам председателя Думы, это необходимо для повышения эффективности законотворческой работы.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161025/summa_nalogovykh_postupleniy_v_byudzhet_stavropolskogo_kraya_pre_97462.html