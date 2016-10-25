Ставропольские танцоры из «Лаки Джем» завоевали мировое «серебро» и «бронзу»

Как мы уже сообщали, в австрийском Граце завершился чемпионат мира по современным танцевальным направлениям, собравший более полутора тысяч танцоров из 30 стран.

Очередного успеха на этом престижном танцевальном форуме добились воспитанники Екатерины Федотовой из клуба «Лаки Джем» краевого центра. Мария Запенкова в дуэте с Семеном Вакаловым завоевали серебряные медали в номинации «дети паппинг», а на следующий день стали бронзовыми призерами в номинации «дети дуэт хип-хоп», опередив более 70 пар-соперниц. Среди солистов Мария и Семен вошли в десятку лучших хип-хоперов мира. Теперь ребята готовятся к очередным соревнованиям, которые пройдут в Краснодаре и Москве.

С гордостью отмечу, что «Лаки Джем» является одним из немногих коллективов России, воспитанники которого начиная с 2011 года (на протяжении пяти лет подряд!) восходят на пьедесталы почета крупнейших международных форумов.

http://www.stapravda.ru/20161025/stavropolskie_tantsory_iz_laki_dzhem_zavoevali_mirovoe_serebro_i_97476.html