Ставрополь поздравляют с получением звания самого благоустроенного города России

Как уже сообщалось, в этом году Ставрополь удостоился звания самого благоустроенного города России. Это уже вторая победа краевого центра во всероссийском конкурсе. На имя главы администрации А. Джатдоева продолжают поступать поздравительные письма из разных уголков страны и мира. C заслуженной победой Ставрополь поздравила генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева. Она пожелала Ставрополю и его жителям процветания, стабильности и благополучия и выразила надежду на дальнейшее тесное взаимодействие администрации краевого центра с союзом. Еще одно поздравление пришло из китайского города-побратима Чанджоу. Мэр народного правительства Фэй Гаоюнь в своем письме отметил долгую историю, прекрасную окружающую среду и развитую промышленность Ставрополя, а также большие результаты сотрудничества двух городов в областях экономики, науки и образования.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161025/stavropol_pozdravlyayut_s_polucheniem_zvaniya_samogo_blagoustroe_97448.html