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25 октября 2016 г.
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Соревнования по тхеквондо в Ставрополе собрали 180 спортсменов

Открытое первенство города по тхе-квондо ГТФ прошло в Ставрополе. Турнир собрал 180 спортсменов из Ставрополя, сел Татарка, Сенгилеевского, Демино и Цимлянского. По результатам состязаний все участники показали высокий уровень подготовки. А «золото» в общекомандном зачете забрали воспитанники ставропольского МБУ ДО ДЮСШ единоборств под руководством тренера Натальи Тагиевой. Отдельно были отмечены выступления спортсменов Арама Авакяна, Ильи Поминова, Никиты Меркулова, Владимира Минко и Вадима Клименко, ставших первыми в своих возрастных категориях. Эти соревнования стали отборочным туром, по результатам которого сформирована сборная города. Теперь команда лучших спортсменов представит краевой центр на чемпионате и первенстве края.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161025/sorevnovaniya_po_tkhekvondo_v_stavropole_sobrali_180_sportsmenov_97455.html
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